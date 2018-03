't Vlot organiseert Wijnbeurs 30 maart 2018

Basisschool 't Vlot organiseert op 31 maart met de ouderraad De Koepel voor het eerst een wijnbeurs in OC De Schouw. Acht wijnhandelaars uit de brede regio zullen samen meer dan 80 soorten wijn aanbieden. Er is ook een bar met kinderanimatie voorzien. De beurs vindt plaats tussen 16 en 22 uur. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop of 8 euro aan de deur en kunnen besteld worden via wijnbeurslichtervelde@gmail.com.





(SVR)