"'Niet trunten, voortdoen': dat is mijn motto" Baas van de Antwerpse zoo is een West-Vlaming. En er wachten hem drukke maanden SAM VANACKER

21 april 2018

02u55 0 Lichtervelde Met de zomermaanden in het verschiet breken drukke tijden aan voor Dries Herpoelaert (52), baas van - onder meer - de Antwerpse Zoo. Hij woont ook al 35 jaar in de Scheldestad, maar zijn roots is de geboren Lichterveldenaar allesbehalve vergeten. "De West-Vlaamse arbeidsethos en ondernemingsdrang heeft mijn leven bepaald. Niet trunten, maar voortdoen."

Dries Herpoelaert is officieel directeur van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen, en is zo de baas van de Antwerpse Zoo, Planckendael, het nieuwe congrescentrum bij de Koningin Elisabethzaal en het Serpentarium in Blankenberge.





Hoe komt een Lichterveldenaar terecht in Antwerpen?

"Op mijn 17de ging ik studeren in Antwerpen. In die jaren had je in de omgeving van de Ossemarkt een kolonie van duizenden West-Vlaamse studenten. Ik heb er mijn vrouw leren kennen, die afkomstig is uit Torhout. Zowat al mijn vrienden zijn na hun studies teruggekeerd naar West-Vlaanderen, maar mijn vrouw en ik zijn blijven plakken. Steden hadden eind jaren 80 nochtans geen al te beste reputatie, maar mijn vrouw en ik geloofden dat het tij zou keren. En we hebben gelijk gekregen. Antwerpen bloeit als nooit tevoren. Maar ook in West-Vlaanderen zijn de steden goed bezig."





U bent gevormd uit West-Vlaamse klei. In hoeverre draagt u die erfenis nog mee?

"Mijn jeugdjaren in Lichtervelde bepalen toch voor een deel wie ik vandaag ben. Je kan het manneke uit West-Vlaanderen halen, maar daarom verdwijnt West-Vlaanderen nog niet uit het manneke. Mijn ouders runden de lokale supermarkt en zodoende heb ik leren omgaan met mensen van allerlei maten en gewichten. Ik leerde ook dat er gewerkt moest worden - de winkel was open van maandagochtend tot zaterdagavond."





West-Vlamingen zijn gesloten, Antwerpenaren lopen met het hart op de tong. Geen voor de hand liggende combinatie, lijkt me.

"Integendeel. West-Vlamingen worden geapprecieerd voor hun dadendrang, volharding en doorzettingsvermogen. Een Antwerpenaar kleedt de boodschap misschien wat beter in en de uitleg zal doorgaans wat langer zijn, maar ook dat is nodig. Laat ons zeggen dat ik het beste van beide werelden probeer te combineren. Mijn schoonmoeder zaliger zei altijd 'niet trunten, maar voortdoen'. Dat is ook mijn motto geworden."





Over voortdoen gesproken: zowel de Antwerpse Zoo als Planckendael hebben er een succesjaar opzitten, met samen zo'n 2,1 miljoen bezoekers. Ze doen het goed sinds u tien jaar geleden aan het roer kwam.

"We hebben de voorbije tien jaar fiks geïnvesteerd en zijn er zo in geslaagd om de dierentuin de 21ste eeuw binnen te loodsen. Op het hoogtepunt van de verbouwingen, in 2016, vielen de bezoekersaantallen terug. Maar vorig jaar hadden we de sterkste zomer in de afgelopen vijf jaar. We hebben nooit meer abonnementen gehad dan vandaag. Bovendien bestaat de Antwerpse Zoo dit jaar 175 jaar en dat gaan we ook uitgebreid vieren. Al hebben we ook moeilijke tijden gekend. Door de modernere noden voor de dieren en de stijgende concurrentie stonden dierentuinen in de jaren 90 erg onder druk. Het is de verdienste van mijn voorganger dat we in die moeilijke tijden bespaard hebben. Ik had het geluk om tien jaar geleden meteen te kunnen starten met een investeringsgolf, en dat werpt nu z'n vruchten af. Wie hier vijf jaar geleden voor het laatst geweest is, zal zijn ogen uitkijken."





Intussen lijkt 's lands bekendste olifant Kai-Mook het flink naar haar zin te hebben in Planckendael. En met de geboorte van drie nieuwe babyolifantjes in de voorbije vier maanden wordt het druk in het olifantenverblijf. Hoe uitzonderlijk is zoiets?

"Weinig dierentuinen zullen ons dat nadoen. Drie gezonde Aziatische olifantenkalfjes op rij op de wereld zetten is zeldzaam. May Tagu werd op kerstdag mama van Suki, Kai-Mook beviel in januari van Tun-Kai en vorige week werd baby T. geboren, een klein broertje voor Kai-Mook. Natuurlijk zijn die geboortes commercieel interessant. Olifanten staan in de top drie van wat bezoekers willen zien. Al is het ons in de eerste plaats te doen om het kweekprogramma. De Aziatische olifant is nog altijd een bedreigde diersoort."





Wat zijn dan nog zoal de uitdagingen voor een moderne zoo?

"Natuurbeleving, conservatie en educatie zijn en blijven onze kerntaken. Kinderen kennen apen of olifanten via het scherm of de boekjes. Maar bij ons zijn ze in het écht te zien. Voorts is het enorm belangrijk dat we als dierentuin het ultieme voorbeeld geven op vlak van dierenwelzijn. De tijden zijn sinds pakweg begin 20ste eeuw enorm veranderd en de dierentuinen zijn mee veranderd - of dat zou toch zo moeten zijn. Wij zitten in een unieke positie van waaruit we mee kunnen vechten voor het welzijn van dieren. Zo is het ook onze taak om te strijden tegen de uitwassen van de industriële veeteelt, waarmee West-Vlaanderen spijtig genoeg vaak de media haalde. Er is fundamenteel geen verschil tussen een melkkoe in een West-Vlaamse stal en een bizon in de zoo. Alle dieren verdienen een waardige behandeling. Een leeuw is niet belangrijker dan een mestvarken. Ik geloof dat we die boodschap als moderne zoo moeten uitstralen."





Tijd om voort te doen, lijkt ons.