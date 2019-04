‘Lichtervelde Geeft’ organiseert derde geefplein in De Schouw Sam Vanacker

04 april 2019

13u19 0 Lichtervelde Wie oude spulletjes een nieuw leven wil geven, moet op maandag 22 april in OC De Schouw zijn voor ‘Lichtervelde Geeft’. Verschillende verenigingen organiseren er samen al voor de derde keer een geefplein.

Wie thuis materiaal heeft liggen dat niet meer gebruikt wordt, maar wel nog in goede staat is, kan dat meebrengen naar het geefplein. Daar wordt het uitgestald en mogen anderen het gratis meenemen. “Een geefplein biedt niets dan voordelen op ecologisch, maatschappelijk en sociaal vlak”, vindt Rebekka Celis van het Geefcomité. “Zo hebben we aandacht voor recyclage, gaan we de wegwerpcultuur tegen en is iedereen welkom, ongeacht zijn maatschappelijk achtergrond. Tegelijk is het ook een gezellige ontmoetingsplaats.”

Spullen binnenbrengen kan tussen 9.30 en 14.30 uur. Spullen uitzoeken en meenemen kan tussen 10.30 en 15.30 uur. Doorlopend zijn er workshops. ‘Lichtervelde Geeft’ wordt georganiseerd door het Geefcomité Lichtervelde en Velt, in samenwerking met Beweging.net, OKRA, KWB, Tordale, de Kringwinkel Midden West-Vlaanderen en het Huis van het Kind.