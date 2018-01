"Ik kon niets anders doen dan toekijken" SIEMEN UITTENHOVE (21) ZIET WAGEN IN VLAMMEN OPGAAN TIJDENS STUDEREN MATHIAS MARIËN

02u50 0 Mathias Mariën Siemen Uittenhove bij zijn wagen die als eerste vuur vatte. De auto is volledig uitgebrand. Lichtervelde Brute pech voor Siemen Uittenhove. De student uit Lichtervelde zag gisteren zijn Kia Venga in vlammen opgaan tijdens het studeren in hogeschool Vives in Brugge. Zijn wagen vloog op de parking in brand en zette vier andere voertuigen in lichterlaaie. Alle wagens zijn goed voor de schroothoop.

Wat een zorgeloze ochtend studeren moest worden, is voor Siemen Uittenhove (21) uit Lichtervelde uitgedraaid op een dag om nooit te vergeten. "Jammer genoeg niet in de positieve zin", benadrukt Siemen. De student fiscaal recht in Brussel gaat op regelmatige basis in alle rust studeren in hogeschool Vives in Brugge. Dat was gisterenochtend ook het plan. Om 8.30 uur sloeg het noodlot echter toe.





Op de parking vloog zijn Kia Venga zonder aanleiding in brand. De vlammen sloegen meteen metershoog in de lucht. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet anders dan toezien hoe het vuur in totaal vijf wagens volledig verwoestte. Drie anderen raakten beschadigd. Naar de precieze oorzaak is het gissen. Wél staat vast dat het vuur ontstond bij de wagen van Siemen. Van de Kia blijft enkel schroot over.





Mathias Mariën Liefst vijf wagens raakten ernstig beschadigd door de brand.

Post-its vergeten

"Ik snap het echt niet", zucht Siemen. "Tijdens het studeren merkte ik op dat mijn 'post-its' nog in de auto lagen. 'Die ga ik vlug even halen', was mijn eerste gedacht. Is dat even anders uitgedraaid. Op de parking was een gigantische rookwolk te zien. Al snel wist ik: het is mijn wagen. Ik kon niet anders dan toekijken hoe de auto volledig in vlammen opging."





Een verklaring heeft de twintiger niet. De wagen - eigendom van zijn moeder - is drie jaar oud en telt amper 30.000 kilometer. Problemen tijdens het rijden waren er nooit.





"Ook tijdens de rit naar Vives was er niks aan de hand. Heel vreemd dat zoiets kan gebeuren", aldus Siemen.





Een boze moeder kreeg hij gelukkig niet op zijn dak. De vrouw besefte meteen dat het om een ongeluk ging en sloeg een zucht van opluchting dat haar zoon niet gewond raakte. Een gevoel dat ook bij Siemen overheerst.





"Gelukkig blijft de schade beperkt tot het materiële. Je zal het maar meemaken dat je wagen in brand vliegt tijdens het rijden zelf."





Examens

Bijkomende examenstress gaf de brandende wagen niet.





"Ik heb pas volgende week mijn examen. Gelukkig maar. Zo'n voorval zou allesbehalve een goede voorbereiding geweest zijn. Wat ik nu ga doen? De wagen laten takelen en verder studeren. Voor de terugrit naar Lichtervelde kan ik rekenen op een lift van vrienden", besluit Uittenhove met een kleine glimlach.