"Ideale streek voor Vespa-tochtjes" BOEKHOUDER VERHUURT VIER ITALIAANSE BROMMERTJES SAM VANACKER

13 juni 2018

02u48 0 Lichtervelde Op verkenning in eigen regio met een Vespa? Het kan deze zomer dankzij Timothy Leyre (39). De Lichterveldse boekhouder verloor zijn hart aan het iconische Italiaanse brommertje en start op 23 juni met een eigen verhuurbedrijfje Vespasso.

"Het idee is zowat anderhalf jaar geleden onstaan, toen mijn echtgenote en ik tijdens een daguitstapje zelf een ritje met een Vespa maakten in de Vlaamse Ardennen", vertelt Timothy. "We hebben een deel van de route van de Ronde van Vlaanderen afgereden. Het was zeker twintig jaar geleden dat ik nog op een bromfiets gereden had, maar ik vond het zodanig leuk dat er een idee begon te rijpen. Per slot van rekening zit ik op mijn werk de hele dag voor een computerscherm en wat afwisseling sprak me wel aan."





Oorlogstoerisme

Timothy is niet bij de pakken blijven zitten en heeft met het oog op de zomer vier gloednieuwe Vespa's in huis gehaald, die hij wil verhuren aan toeristen. "Eigenlijk was het mijn echtgenote die er over begon, een paar maanden na dat ritje in de Vlaamse Ardennen. Eerst al lachend, maar ik ben daardoor wel serieus beginnen nadenken over Vespaverhuur", glimlacht Timothy. "Ze was stomverbaasd toen ik zei dat ik de stap ook effectief wou wagen. Lichtervelde is weliswaar Toscane niet, maar ik ben er zeker van dat er een markt voor is. We mogen best trots zijn op onze eigen streek. Rustig, mooi en landelijk, maar tegelijk netjes in het midden tussen Ieper en Brugge. Enerzijds mik ik op het oorlogstoerisme, anderzijds is een Vespa ook perfect voor streekgenoten die er even tussenuit willen voor een stukje vakantiegevoel in eigen regio."





B&B's

Twee van de vier Vespa's van Timothy zijn uitgerust met een gps-systeem, waarin Timothy voorgeprogrammeerde routes zal stoppen. "Nu komt het erop aan de mooiste baantjes in kaart te brengen en de toeristische troeven in de regio in de verf te zetten", gaat hij verder. "Zo heb ik al een traject uitgestippeld van 75 kilometer waarbij er onder meer halt gehouden wordt bij het Käthe Kollwitz-museum en het Lange Max-museum in Koekelare. Op termijn wil ik acht routes aanbieden, afhankelijk van de wensen van de klanten. Ik wil vier formules uitwerken van respectievelijk twee, drie, vier en acht uur. Per formule wil ik twee routes kunnen aanbieden. Daar ben ik dus nog even zoet mee. Zowat al mijn vrije tijd kruipt in de voorbereiding. Sinds kort staat de Facebookpagina van Vespaverhuur Vespasso helemaal op punt. De naam Vespasso is trouwens een samentrekking van Vespa en 'spasso', het Italiaanse woord voor plezier. Intussen hebben we ook flyers laten drukken en zoeken we contact met de B&B's in de regio. Voor hun gasten kan het aanbod van een Vesparondrit een extra troef zijn."