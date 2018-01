"Hoe kan hij nog voorbeeld zijn voor kinderen?" Onbegrip bij familie Jelle Tommeleyn: doodrijder vraagt werkstraf om job als leraar te kunnen behouden SIEBE DE VOOGT

20 januari 2018

02u37 0 Lichtervelde De leerkracht die twee jaar geleden drummer Jelle Tommeleyn (24) uit Torhout doodreed en wegvluchtte vraagt in beroep een werkstraf. Bryan I. (33) uit Lichtervelde kreeg in eerste aanleg een effectieve celstraf van 3 jaar en vreest dat hij daarmee nooit meer voor de klas zal kunnen staan. "Iemand die dergelijke feiten pleegt, kan geen voorbeeldfunctie meer vervullen voor kinderen", vindt de familie van Jelle.

Lichterveldenaar Bryan I. (33) haalde gisterenmorgen alles uit de kast om in beroep een mildere straf te bekomen. Voor het eerst zakten zijn ouders, broer en vriendin af naar de Brugse rechtbank en I. nam ook een klinisch psycholoog mee om te getuigen. De dertiger beweert al van meet af aan dat hij de nacht van 7 februari 2016 dacht dat hij een grijs verkeersbord had aangereden langs de Brugsebaan in Lichtervelde. In werkelijkheid had hij drummer Jelle Tommeleyn (24) uit Torhout voor de ogen van diens vriendin van de weg gemaaid. Pas toen I. een dag later hoorde over een ongeval met vluchtmisdrijf, besefte hij wat hij aangericht had. "Een leugen", oordeelde de eerste politierechter die hem meteen de maximumcelstraf van 5 jaar, waarvan 3 effectief, oplegde. Volgens de psycholoog van I. is diens verklaring echter wel geloofwaardig. "Bij dergelijke ongevallen ontstaat een soort overlevingsdenken", getuigde hij. "Pas na een tijdje neemt het rationele denken het opnieuw over. Bij Bryan gebeurde dat uitgesteld omdat hij vermoeid was en een gemiddelde intelligentie heeft. Niets wijst erop dat hij liegt. Hij kreeg ook niet de tijd om een leugenachtig verhaal te construeren." Bryan I. werkte tot het moment van het ongeval als leraar in de basisschool Vekba in Aartrijke. Hij is er geschorst tot er een definitieve uitspraak is. Zijn advocaten vroegen de rechter hem een werkstraf op te leggen.





"Werkstraf is geen straf"

"Met een effectieve celstraf kan hij nooit meer voor de klas staan. Een werkstraf zou hem hoop bieden voor de toekomst en de mogelijkheid om nog iets goeds te maken van zijn leven." De familie en vrienden van Jelle zijn onthutst door de vraag van de verdediging.





"Een werkstraf is voor mij geen straf", reageert zijn vader Marc. "Voor ons is zijn carrière als leerkracht gedaan. Iemand die dergelijke feiten pleegt, kan toch nooit meer een voorbeeldfunctie uitoefenen voor kinderen? Dat hij niet rationeel kon denken, daar geloof ik niets van. Hij kon wel nog inzitten met de schade aan zijn bestelwagen. Als hij meteen was gestopt, had hij ook direct gezien dat hij geen verkeersbord, maar wel onze Jelle had omver gereden."





De uitspraak in deze zaak volgt op 23 februari.