"Elke inwoner vierde hier familiefeest" CAFÉ-RESTAURANT WILRO VERDWIJNT NA 45 JAAR VOOR FLATS CHARLOTTE DEGEZELLE

07 juli 2018

02u36 0 Lichtervelde Willy Ameel (65) en Marleen Tanghe (58) sluiten eind dit jaar na 45 jaar hun café, restaurant en feestzaal Wilro in Lichtervelde. Een ontwikkelaar heeft plannen om de bekende horecazaak te verbouwen tot appartementen en een handelspand.

'De Wilro' in de Statiestraat mag gerust een Lichtervelds monument genoemd worden. Eentje dat straks na 45 jaar opgedoekt wordt. Zaakvoerders Willy Ameel en Marleen Tanghe beslisten dat ze er eind dit jaar definitief de stekker uit trekken.





"Wij hebben de klik al gemaakt", vertellen ze. "We hebben geen opvolgers, anders zouden we wel voluit blijven gaan zijn voor de zaak. Maar we hebben er de voorbije jaren voor gekozen om de zaak stapsgewijs af te bouwen. Drie jaar geleden stopten we met het restaurant. Het jaar nadien volgde de feestzaal en eind dit jaar sluiten we ook het café. Hierdoor moeten zowel Groen-Zwart Lichtervelde als WTC Flandria op zoek naar een nieuwe thuis. We kregen van de klanten wel eens de vraag waar ze straks heen moeten, maar het is het moment dat wij zelf eens genieten van onze vrije tijd. We hebben hier fantastische tijden beleefd, gaan onze vaste klanten echt missen, maar zullen enkel met mooie herinneringen de deur achter ons dicht trekken. We zijn zowel onze klanten als ons personeel van doorheen de jaren dankbaar."





Kleermakers

Net zoals Wilro stapsgewijs wordt afgebouwd, werd de zaak in de jaren 70 beetje per beetje opgebouwd. "Mijn ouders, Jos Ameel en Gertrude Caerels, waren kleermakers.





Het café was hun winkel", blikt Willy terug. "In de jaren 70 voelden ze de concurrentie van de confectie. Net op dat moment hadden m'n broer Roland en ik de hotelschool achter de rug. Ze beslisten mee te stappen in mijn grote horecadroom en kochten de hangars achter de winkel. Na de nodige verbouwingen openden we in 1973 feestzaal en restaurant Wilro, een samentrekking van Willy en Roland. Zo goed als elke Lichterveldenaar heeft hier wel een familiefeest, of het nu een trouw of een communie was, gevierd. Ma en ik stonden in de keuken en Roland was de man in de zaal. Twee jaar later werd de textielwinkel van m'n ouders omgebouwd tot café. Dat was de plek van m'n pa en ik, en nog altijd is het café zes dagen op zeven open. Enkele jaren na de opstart stapte Roland uit de zaak en toen ik in 1981 trouwde, lieten m'n ouders de Wilro over aan Marleen en ik." Het koppel is al drie jaar aan het onderhandelen over de verkoop van het pand. "We zitten in de laatste fase en zijn zelf ook intensief op zoek naar een nieuwe woonst", aldus Willy.





Gevel blijft

Eenmaal de finale handtekeningen geplaatst, wil de toekomstige eigenaar van het gebouw, dat op de inventaris Onroerend Erfgoed staat, verbouwingen uitvoeren met handel op het gelijkvloers en negen appartementen. De gevel zou dan wel behouden blijven. Op de parking zouden 25 garages komen.