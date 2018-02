"Eerbetoon aan alle mama's" RITA PLEIT VOOR PAPSAUS MET EIEREN ALS CULINAIR ERFGOED SAM VANACKER

02 februari 2018

02u51 0 Lichtervelde Erfgoedcel TERF blaast tien kaarsjes uit en laat daarbij iedereen stemmen op zijn of haar favoriete erfgoed. Het zal niemand verbazen dat pakweg de brouwerij van Rodenbach en het Izegems museum Eperon d'Or de lijst haalden, maar onder Lichtervelde staat er dankzij Rita Lombaert toch iets erg speciaals.

Medewerkers van TERF gingen de voorbije maanden te rade bij de gemeentebesturen van Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Staden en Roeselare, maar gaven ook burgers de kans om voorstellen te doen. In een zotte bui diende de Lichterveldse Rita Lombaert haar eigen familierecept voor papsaus met eieren in. Met succes, want samen met tientallen andere kandidaten (zie kader) valt de papsaus van Rita nu te bewonderen op www.zotvanerfgoed.be."





Pareltjes

"We hebben inderdaad een paar pareltjes binnen gekregen", zegt Hugo Verhenne van TERF. "Als je iemand op straat vraagt wat erfgoed is, dan kijkt hij je aan alsof je van een andere planeet komt, maar nochtans kent iedereen wel iets, ook al maken ze niet meteen de link. Het leukst van al vind ik zelf de stukken die van generatie op generatie doorgegeven worden binnen een familie. En ja, dat kan ook een recept zijn."





Kookwedstrijd

Wij gingen gisteren bij Rita thuis de proef op de som nemen. "Weet je dat mijn papsaus nog een prijs gewonnen heeft?" vertelt Rita terwijl ze de eitjes pelt. "In 2012 heb ik er nog een kookwedstrijd mee gewonnen tijdens de folklorefeesten. Als er één gerecht is dat qua erfgoedwaarde kan tellen in onze regio, dan is dat toch wel papsaus met eieren. Ons moeder maakte dat thuis om de veertien dagen op vrijdag, afwisselend met vis. Al moet ik tot mijn schande toegeven dat het jaren geleden is dat ik het zelf nog klaargemaakt heb. Het recept heb ik destijds gekregen van Marijke Denolf, een collega van Tordale. De eer komt haar dus eigenlijk toe."





Al genoeg stenen

Rita vindt het in elk geval fantastisch dat het gerecht de selectie haalde. "Het zou prachtig zijn als de papsaus als winnaar uit de bus komt. Er zijn al meer dan genoeg stenen in de kijker gezet de laatste tijd. En met de oorlog hebben we het intussen ook wel een beetje gehad, niet? Bovendien overstijgt het gerecht louter het Lichterveldse, aangezien het typisch iets is voor midden West-Vlaanderen. Winst zou een soort van ultiem eerbetoon zijn voor alle moeders uit de jaren 20 en 30."





Even later schept Rita een flink bord papsaus met eieren op. "De moeite waard, niet?"





Zotvanerfgoed.be

Op 1 maart worden de winnaars per gemeente bekend gemaakt. Bedoeling is dan om de winnaar met Erfgoeddag extra in de kijker te zetten.





Wie weet staat Lichtervelde op 22 april dus helemaal in het teken van de papsaus met eieren van Rita...





Stemmen kan nog 25 februari via www.zotvanerfgoed.be. Wie zijn e-mailadres nalaat, maakt kans op een valentijnsetentje in een restaurant in Roeselare.