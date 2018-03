"Chantal kan job gewoon niet aan" 'T PADDESTOELTJE BLIJFT VOORLOPIG GESLOTEN, NA KLACHT BIJ POLITIE HANS VERBEKE

22 maart 2018

02u50 0 Lichtervelde De voorlopige sluiting van kinderopvang 't Paddestoeltje zorgt voor beroering in Lichtervelde. Sommige ouders zijn scherp voor uitbaatster Chantal V. (53), anderen nemen dan weer een afwachtende houding aan. "Maar het vertrouwen is hoe dan ook geschonden", zeggen de ouders van Cériel. "Ons kind gaat er niet meer terug."

Ruw omgaan met de kinderen, hen dwingen om (veel) te eten, een peuter in z'n onderhemd buiten in de kou zetten, kinderen in hun eigen braaksel laten liggen, het zijn maar enkele van de klachten die uitbaatster Chantal V. van kinderopvang 't Paddestoeltje door ouders en ex-werkneemsters wordt aangewreven.





"Soms ging ze over de rooie, als één of meerdere kinderen het op een huilen zetten", zegt een 21-jarige kinderverzorgster die vorige week klacht indiende bij de politie en twee dagen nadien ontslag nam in 't Paddestoeltje. "Ik denk dat ze de job gewoon niet aankan."





Een andere ex-werkneemster trapte het eind januari af.





"Er waren zoveel dingen die niet verliepen zoals het hoort", zegt ze. "Zo gebruikte ze frequent één lepeltje om tegelijkertijd drie kindjes eten te geven. Gemorst eten werd weer opgeschept en in het potje gedaan. Waarna het opscheppen gewoon verder ging. Hygiënisch is anders."





Een klacht bij Kind & Gezin over gebrekkige hygiëne bleef volgens de ex-medewerksters zonder resultaat.





"En als we Chantal attent maakten op zaken die verkeerd waren, snauwde ze ons af. 'Ik ben de baas', klonk het. En dat was het dan."





Een groot verloop van personeel was het gevolg. Dat merkten ook Bart Alliet (41) en Justine Vanslembrouck (33) uit Lichtervelde die hun zoontje Cériel, nu 6,5 maanden oud, toevertrouwden aan Chantal V. en haar team.





"Maar we stelden ons daar niet te veel vragen bij", zegt Bart. "Chantal was altijd vriendelijk, Cériel ging er graag. We willen haar zeker niet veroordelen maar de verhalen die nu opduiken, doen ons twijfelen. Kleine dingetjes die we zelf meemaakten, zoals een fruitpapje dat anderhalf uur na het gewone tijdstip nog niet gegeten werd, schieten ons nu weer te binnen. Als blijkt dat er echt dingen gebeurden die niet door de beugel kunnen, zal onze houding tegenover haar beslist veranderen. Maar hoe dan ook is nu al het vertrouwen geschonden. Chantal zal nooit meer diegene zijn die kinderopvang organiseert voor onze Cériel."





't Paddestoeltje is nu dicht. "Hopelijk zo kort mogelijk", zegt jeugdschepen Steven Bogaert (CD&V). "Een andere verantwoordelijke in hetzelfde pand zou een ideale oplossing zijn. Het gebouw is er, helemaal ingericht en al. In tijden van gebrek aan opvangplaatsen zou het zonde zijn dat het niet gebruikt wordt."