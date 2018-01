"Carnaval zonder confetti is als soep zonder balletjes" VERBOD OP CONFETTI IN STOET STUIT OUDERS TEGEN DE BORST SAM VANACKER

02u59 0 De brief van basisschool 't Vlot' die de ouders dinsdag te lezen kregen. Lichtervelde Het ziet ernaar uit dat de carnavalsstoet van basisschool 't Vlot op 9 februari een stuk minder feestelijk wordt. Dinsdagavond kwamen de kinderen thuis met een brief waarin te lezen staat dat 'confetti niet kan omdat dit een vorm van sluikstorten is met gasboetes tot gevolg.' De reacties van ouders bleven niet uit.

In de brief staat dat er op vrijdag 9 februari een carnavalsstoet georganiseerd wordt waarbij zowel 't Beverbos als 't Vlot samen opstappen. Eerder verliep dit verdeeld over de voor-en namiddag, maar op deze manier hoeft de politie slechts een keer begeleiding te voorzien. Opmerkelijkste paragraaf is echter de volgende: "De politie laat weten dat er een GAS-wetgeving van kracht is in de gemeente waarin staat dat gooien met confetti niet kan daar dit een vorm van sluikstorten is. We vragen dan ook om geen confetti mee te geven met de kinderen."





Op sociale media regende het verontwaardigde reacties van ouders die vonden dat kinderen wel degelijk de kans moesten krijgen om met confetti te gooien in de straten en dat het beetje opkuiswerk er nu eenmaal bij hoort. Geen wonder, want toen in 2014 al eens sprake was van een verbod na klachten van buurtbewoners, werd er door ouders zelfs een pro-confetti Facebookpagina opgericht en kon het gemeentebestuur uiteindelijk niet anders dan confetti toelaten in de stoet. Bijgevolg werd in de stoet van 2014 uiteraard extra duchtig gegooid met confetti (zie foto). Dit keer blijft het gemeentebestuur opvallend karig met commentaar.





Bieke Cornillie Tijdens de stoet in 2014 werd de confetti de hele namiddag duchtig in het rond gestrooid door de kinderen van basisschool 't Vlot in Lichtervelde.

Communicatie

In een kort gezamenlijk persberichtje laten de scholen en het gemeentebestuur weten dat het verbod gehanteerd blijft. "De samenwerking tussen beide scholen wordt toegejuicht in het kader van de verkeersveiligheid van de kinderen. Ten gevolge van misleidende communicatie rond de GAS-wetgeving werd er beslist om geen confetti te gooien. Na overleg wordt dit standpunt aangehouden."





Waarop de misleidende communicatie waarvan sprake slaat is niet meteen duidelijk, maar het ziet ernaar uit dat de politie in elk geval niet direct van plan was om effectief gasboetes uit te schrijven voor de confetti. Feit is wel dat er in de algemene politiecodex van de Politiezone Regio Tielt wel degelijk verwezen wordt naar confetti. 'Het is verboden confetti of slingerpapier te werpen in openbare plaatsen, waar dranken of eetwaren worden verbruikt, behoudens toestemming van de burgemeester.' Aan de schoolpoort is er in elk geval weinig begrip voor de beslissing. Vicky Velghe, de mama van Xana (10) trok bij de commotie van 2014 zelfs nog persoonlijk naar het gemeentehuis om het verbod aan te vechten.





"Al veertien jaar gooien mijn kinderen met confetti in de stoet. Elk jaar opnieuw kijken ze ernaar uit. Carnaval zonder confetti is als soep zonder balletjes", zucht ze. Een andere moeder verwoordt het als volgt: "Kinderen moet je kinderen laten zijn. Al hoor ik nu wel dat men in Het Beverbos al langer geen confetti in de stoet meer gebruikt. Maar moeten tradities eraan geloven omdat de politie maar een groep meer wil of kan begeleiden? Per slot van rekening is het toch maar één keer in het jaar carnaval, niet?"