'Braai' aan Papes Pitten 09 juni 2018

Vandaag zaterdag organiseert Curieus-L een Afrikaanse barbecue aan Papes Putten in de Weststraat. Het idee komt van bestuurslid Rita Lombaert, die er net een trip naar Zuid-Afrika op heeft zitten. Ze bezocht er The Breede Centre, een vormingsproject in de stad McGregor dat in 2012 opgestart werd en sindsdien regelmatig op de financiële steun van Curieus-L kan rekenen. Rita genoot er ter plaatse ook van een echte Afrikaanse Braai en proefde er onder meer 'biltong' (gedroogde reepjes vlees) en 'boereworst' (een soort braadworst). Die gerechtjes worden straks in Lichtervelde klaargemaakt door Jan Dedeyne, lesgever aan De Avondschool (Eureka) uit Torhout. Inschrijven voor de braai kost 20 euro en kan via ritalombaert@skynet.be of 0472/60.31.33





(SVR)