"Als ik haar zie, ga ik haar stevig vastpakken" ORREKIM (24) START CROWDFUNDING VOOR BEZOEK AAN ZIEKE MOEDER IN PALAU SAM VANACKER

23 februari 2018

02u26 0 Lichtervelde Orrekim Vanoosterwijck (24) is gestart met een crowdfundingcampagne om haar terminaal zieke biologische mama te gaan bezoeken in haar moederland Palau. Als dertienjarig meisje verliet Orrekim destijds samen met haar Belgische vader het paradijselijke eilandje waar ze geboren werd, maar steeds bleef ze contact houden met haar familie. Nadat ze in 2014 haar vader verloor aan kanker, werd nu ook haar moeder getroffen door de ziekte.

"Mijn moeder heeft in 2015 te horen gekregen dat ze leverkanker heeft. Er zijn eerder behandelingen geweest, maar nu heeft de kanker zich blijkbaar uitgezaaid. Ik weet niet hoe lang ze nog heeft", vertelt de Lichterveldse. "Lange tijd heeft ze het voor me verborgen proberen te houden, tot ik van een tante te horen kreeg dat ze naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Hawai moest voor een onderzoek. Dan pas ben ik te weten gekomen dat ze ziek was. Eerst was ik boos dat ze het me niet eerder verteld had, maar dat heb ik haar vergeven. Toen ik ze aan de lijn had, vertelde ze me dat ze wist hoe moeilijk ik het gehad heb met het overlijden van mijn vader. Ze wou niet dat ik me zorgen maakte over haar."





Erwin Vanoosterwijck en Sabra Ngirarorou, de ouders van Orrekim, leerden elkaar 24 jaar geleden kennen in een hotel in de Verenigde Staten. Samen gingen ze in het thuisland van Sabra wonen en daar werden Orrekim en haar broer geboren. "Ik heb er een prachtige jeugd beleefd. We hadden niet veel, maar ons huisje lag op vijf minuten van de zee en na school speelde ik op het strand met vriendjes uit de buurt. Dat mocht altijd van mama, maar alleen nadat ik de klusjes en mijn huiswerk af had."





Op haar elfde liep het gemengde huwelijk van haar ouders echter spaak en vader Erwin besliste om terug te keren naar België. Orrekim besliste om mee te gaan naar het vreemde land.





Betere kansen

"Mijn vader besefte goed genoeg dat ik hier betere kansen ging krijgen dan in Palau, alleen al wat onderwijs betreft", zegt Orrekim, die intussen afgestudeerd is als kinderverzorgster en in de Decathlon in Brugge werkt. "Ik wou hem achterna, ook al wist ik dat ik mijn moeder en broer moest achterlaten. Ik heb er een stuk van mijn leven achter gelaten, al houden we wel contact."





Op bezoek in 2014

"Vroeger was dat minder evident want Palau is arm en mijn familie had tien jaar geleden geen internet, maar dat is veranderd. We skypen of chatten via facebook en in 2014 en in 2016 ben ik er ook effectief op bezoek geweest samen met mijn vriend. Die laatste keer had ik verwacht mama terug te zien, maar haar behandeling in Hawai duurde langer dan we verwacht hadden en ik heb haar niet kunnen zien. Nu hoop ik om alsnog afscheid te kunnen nemen."





Een vliegticket naar de andere kant van de wereld - Palau ligt in Oceanië - is echter niet goedkoop en bovendien is de ziekteverzekering er lang niet zo sterk uitgebouwd als hier, dus besliste de Lichterveldse om hulp in te roepen. "Toen mama in het ziekenhuis in Hawai lag heb ik al een storting gedaan om de medische kosten te helpen dekken. Nu zou ik dat opnieuw willen doen, terwijl een vliegticket toch snel meer dan 1.000 euro kost. Vrienden raadden me aan om een crowdfunding op te zetten en na wat aarzelen heb ik beslist dat toch te doen. "Ik heb het moeilijk om geld te vragen aan de mensen, maar anderzijds is dit mijn laatste kans om mijn mama nog eens te bezoeken. Als ik haar zie, ga ik haar vastpakken en zo lang mogelijk vasthouden."





Een bijdrage leveren kan via www.gofundme.com/Helpmereunitewithmom