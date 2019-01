Zwerfkat vzw reageert op hetze rond De Zorghoeve Bart Mertens

29 januari 2019

16u45 0 Leuven Vzw Zwerfkat in Leuven reageert met verbazing op de verklaringen die de uitbaters van De Zorghoeve in Bertem in de media hebben gedaan naar aanleiding van de hetze over het dierenasiel. “Mensen die stellen dat er allemaal goed uitziet kijken slechts oppervlakkig”, zegt Sabine Bovend’aerde van vzw Zwerfkat in Leuven.

Dierenasiel De Zorghoeve in Bertem kwam zopas in opspraak maar verdedigde zich door te stellen dat ze kampen met een erfenis uit het verleden. De uitbaters zeggen dat ze er alles aan doen om de dieren in het asiel op te vangen zoals het hoort maar vzw Zwerfkat in Leuven is het daar niet mee eens.

Moord en brand

“Reeds enkele jaren klagen verschillende organisaties en particulieren de situatie in de voormalige DOC Tildonk en de Zorghoeve aan, tot verleden week echter zonder gehoor te krijgen bij de bevoegde overheidsinstanties. Iedereen hoopte dat alles zou beteren nadat nieuwe uitbaters de Zorghoeve op 1 december 2018 overnamen maar niets is minder waar”, zegt Sabine Bovend’aerde van vzw Zwerfkat in Leuven. “Dat de nieuwe uitbaters nu moord en brand schreeuwen en stellen dat we geen harde bewijzen hebben of dat deze bewijzen enkel over de periode onder de vorige uitbater gaan, klopt helemaal niet. Mensen die zeggen dat het er wel goed uitziet in De Zorghoeve en dat de dieren gezond zijn, kijken slechts oppervlakkig en zonder kennis van zaken, getuige daarvan de verschillende dierenartsverslagen, laboresultaten en foto’s van dieren die opgehaald of geadopteerd werden door Natuurhulpcentrum Opglabbeek, Cattitude vzw, Demerhof, Anegria, Forrest and Friends, De Ark van Polare en The Old Horses Lodge. De bewijzen dateren allemaal van de maand december en januari en toen waren de nieuwe uitbaters al aan de slag. Uiteraard hebben wij er begrip voor dat je niet alles in een oogwenk kan omkeren maar het duurt toch geen twee maanden om dieren de medische verzorging te geven die ze nodig hebben. Ons aanbod voor hulp blijft gelden maar wel onder voorwaarden dat er geen dieren meer ter adoptie worden aangeboden tot ze volledig medisch zijn onderzocht en dat er een opnamestop wordt ingevoerd totdat alles op orde is gesteld, zowel medisch, juridisch als op vlak van hygiëne.”