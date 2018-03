Zwerfkat in Le(u)ven zamelt voedsel en geld in 01 maart 2018

02u28 0

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Tom&Co ook deze winter weer de actie 'Eetkommen van het Hart'. De actie kreeg in Kessel-Lo de medewerking van vzw Zwerfkat in Le(u)ven.





"Klanten kunnen voeding aankopen in de winkel en dit doneren in een speciale winkelkar. Ze mogen natuurlijk ook wat geld in onze kattenspaarpot steken. Op het einde van de actie kunnen wij die centjes dan in de winkel spenderen. Een win-win dus, enerzijds voor de winkel maar anderzijds zeker ook voor de Leuvense zwerfkatjes.", zegt Sabine Bovend'aerde.





Er werd ruim 2.000 euro en meer dan 1.000 kilogram eten ingezameld. "Met dat eten kunnen we 350 verwilderde katjes voor drie maanden te eten geven. Met het geld kunnen we in onze opvang 84 kittens gedurende twee maanden van droogvoer voorzien. We zijn dus klaar voor het kittenseizoen dat binnenkort tot onze grote vrees weer in alle hevigheid zal losbarsten", besluit Bovend'aerde.





(BMK)