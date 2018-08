Zwembad Wilsele wordt 'Drijf-In' 14 augustus 2018

Na 42 jaar sluit het zwembad van Wilsele eind deze maand de deuren. Om dit niet zomaar voorbij te laten gaan, organiseert de stad tijdens de laatste weken bijzondere activiteiten voor de zwembadbezoekerss. Iets opmerkelijker is het plan om het zwembad morgen om te toveren tot een echte bioscoopzaal voor de zogenaamde 'Drijf-In'. Jong en oud kunnen vanop een luchtmatras genieten van verschillende (ont)spannende films. Om 10.30 uur gaat de filmmarathon van start met 'De Kleine Zeemeermin'. De tweede kinderfilm, 'Finding Nemo', begint om 13.30 uur. Om 17 uur staat 'Into The Blue' geprogrammeerd en afsluiter van dienst is de klassieker 'Jaws'.





Zoals in een echte filmzaal zal er zelfs popcorn worden aangeboden.





Elke voorstelling biedt plaats aan maximum 50 'drijvers'. Op voorhand inschrijven is aan te raden en wel via 016/44.33.88 of rechtstreeks aan de kassa. Nog dit: drijfmateriaal moeten de gasten zelf meebrengen. (BMK)