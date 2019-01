Zwarte rook bij CommScope Staking gaat voort na mislukt gesprek tussen ACV en directie Bart Mertens

03 januari 2019

19u15 0 Leuven De staking bij CommScope Connectivity in Kessel-Lo is nog steeds niet van de baan. Vakbond ACV zat aan de tafel met de directie maar dat gesprek leverde niets op. “Het is ongezien hoe de directie omgaat met dit sociaal conflict. Ze willen geen millimeter wijken van hun standpunt. Conclusie? We staken verder. De bal ligt opnieuw in het kamp van de directie”, zegt Leen Vanderhulst van ACV.

Na 16 dagen van sociale onrust is er nog geen witte rook te bespeuren bij bedrijf CommScope Connectivity op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. Meer zelfs, de verhoopte witte rook is eerder zwarte rook geworden na het verkennende gesprek tussen vakbond ACV en de directie van het bedrijf. “Het gesprek leverde helemaal niets op”, zegt een teleurgestelde Leen Vanderhulst van ACV. “Integendeel, het water lijkt enkel dieper te worden en dat is geen goede evolutie. De directie weigert in te gaan op onze vraag om samen met Chris Corten aan de tafel te gaan zitten voor een gesprek. Ze willen absoluut niet weten van een re-integratie van onze hoofdafgevaardigde in de organisatie van het bedrijf.”

Er zou een officiële klacht zijn maar Chris Corten weet van niets Leen Vanderhulst (ACV)

Volgens de directie is er een officiële klacht ingediend tegen Chris Corten. “Als dat zo is dan zou Chris Corten toch op de hoogte moeten zijn van die klacht. Dat is niet het geval. De situatie zit muurvast. ACV heeft pogingen gedaan om de directie tegemoet te komen, bijvoorbeeld door voor te stellen dat de werkgeversorganisatie aanwezig kan zijn bij het voorgestelde gesprek met Chris Corten. Ook dat werd geweigerd door de directie. Wij kunnen dus niet anders dan de staking voort te zetten. De bal ligt nu opnieuw in het kamp van de directie”, besluit Leen Vanderhulst van ACV.

Lange adem

Het lijkt er dus op dat het een sociaal conflict van lange adem dreigt te worden bij CommScope. Ondertussen ligt de productie zo goed als stil en dat is al twee weken het geval. Het personeel van CommScope legde op 19 december het werk neer na het ontslag van ACV-afgevaardigde Chris Corten. De hoofdafgevaardigde van ACV moest onverwacht opstappen, tot grote verbazing van vakbond ACV. Volgens de directie waren er klachten over wangedrag van Corten op de werkvloer. Die klachten gingen van scheldpartijen tot zelfs intimidatie van werknemers. Vakbond ACV en heel wat medewerkers van het bedrijf waren het niet eens met de beslissing van de directie om Chris Corton te ontslaan en besloten spontaan om te staken.

“Onduidelijk ontslag”

Volgens vakbond ACV zijn de beschuldigingen aan het adres van hun hoofdafgevaardigde uit de lucht gegrepen en had de directie andere motieven om Corton te ontslaan, met name zijn activiteiten als vakbondsafgevaardigde. “Een zeer onduidelijk ontslag”, liet Leen Vanderhulst van ACV optekenen. De vakbond eiste dat Chris Corten betrokken zou worden bij een eerste gesprek vlak voor de feestdagen maar dat zag de directie niet zitten. Het water bleek nog te diep tussen vakbond ACV en de directie van CommScope. Daarna vielen de onderhandelingen even stil, mede door de feestperiode. De verhoopte vrede in de kerstperiode kwam er niet maar ACV bleef hopen dat het verkennende gesprek van 3 januari een stap in de goede richting kon zijn maar ook dat is niet het geval. Of de directie de komende dagen of weken alsnog bereid zal zijn om terug te komen op haar beslissing van eind 2018 blijft een groot vraagteken.