Zware hinder bij De Lijn na staking bij Staca 17 juli 2018

02u31 0 Leuven Bij Staca in Kortenberg legden de chauffeurs maandag het werk neer. De reden daarvoor is een al langer aanslepend conflict tussen het personeel en de directie van Staca.

Staca, dochter van het Franse Keolis, rijdt voor De Lijn tussen Leuven en Brussel. Op deze verbinding was gisteren dan ook zware hinder merkbaar.





"Omwille van een syndicale actie bij Staca in Kortenberg, onderaannemer die voor De Lijn rijdt, ontstond er hinder op de as Leuven - Brussel, Leuven - Tremelo en enkele lijnen die de luchthaven bedienen. De hinder situeerde zich voornamelijk op de lijnen: 333, 334, 335, 351, 352, 358, 359 en 651", vertelt Sara Jane Deputter van De Lijn.





Sluimerend conflict

ACV'er Geert Witterzeel beklemtoont dat het gaat om een conflict tussen het personeel en de Staca-directie. "De Lijn heeft hier niets mee te maken."





Het conflict sluimert al sinds eind vorig jaar. Het gaat onder meer over communicatie door de directie, de werkdruk en vergoedingen voor vorming. De Lijn betreurt de staking en de hinder voor de reizigers.





(ADPW)