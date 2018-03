Zware celstraffen voor caravanzwendel 08 maart 2018

Voor een zwendel in caravans zijn elf beklaagden veroordeeld tot celstraffen tussen twee en vijf jaar. Het gaat om verschillende leden van twee zigeunerfamilies uit Leuven en het Verenigd Koninkrijk, die zich moesten verantwoorden voor de diefstal en heling van een 60-tal kampeerwagens. De caravans werden meestal gestolen in Duitsland en dan naar Leuven gebracht. Het kopstuk en zijn twee zonen werden na het vonnis meteen in de boeien geslagen.





Vreemde eend in de bijt was een 64-jarige Antwerpse graveur. Hij maakte tientallen identificatieplaatjes voor de chassis van de gestolen caravans. De zestiger kreeg 30 maanden cel, de helft effectief. Een handelaar uit Charleroi kreeg 30 maanden cel voor zijn aandeel. In totaal werd voor acht beklaagden de onmiddellijke aanhouding gevorderd. Zij stuurden hun kat naar het proces. Er werd voor meer dan 300.000 euro aan winsten verbeurdverklaard. (KAR)