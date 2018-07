Zwaar verwaarloosde dieren in beslag genomen 11 juli 2018

02u23 0 Leuven In een appartement in St-Maartensdal werden twee zwaar verwaarloosde honden, een konijn, een papagaai en twee parkieten in beslag genomen. De dieren waren allemaal duidelijk ondervoed, hadden weinig of geen water en waren er ook fysiek zwaar aan toe.

De veel te lange nagels van de honden, een boxer en maltezer, moesten dringend worden bijgeknipt. De kleinste van de twee, die er het ergst aan toe was, had een tastbaar gezwel in de buik. De kooien en eetbakjes van de vogels lagen vol uitwerpselen. Eén van de parkieten had alleen nog wat pluimen op het hoofd en was verder kaal. In het appartement hing een sterke geur van uitwerpselen en urine. Het was een wijkagent die op huiscontrole was die de toestand zo schrijnend vond dat hij zijn collega's van de cel dierenwelzijn verwittigde. Na overleg met het parket en de FOD dierenwelzijn werd beslist de onverzorgde dieren in beslag te nemen. Ze werden opgehaald door medewerkers van de Zorghoeve, waar een dierenarts hen onderzocht. Er werd pv opgesteld voor dierenverwaarlozing. (ADPW)