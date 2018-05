Zuiderse sfeer tijdens Bondgenieten 11 mei 2018

De handelaars van de Bondgenotenlaan en de aanpalende straten organiseerden woensdag Bondgenieten. Voor de gelegenheid werd de winkelstraat in een Hollywoodkleedje gestoken met een zuiderse sfeer. "We schakelden acteurs in die animatie brachten, omdat Kinepolis twintig jaar bestaat in onze straat. Verder plaatsten we meer dan 160 grote en kleine palmbomen in de Bondgenotenlaan. Het Justus Lipsiusplein werd dan weer omgedoopt in een one-night openlucht restaurant met nieuwkomer Fragma die in de komende weken de deuren opent. Kortom, een bijzonder zuiderse sfeer terwijl de winkels hun deuren openden tot 22 uur", aldus Luc Caubergh. (BMK)