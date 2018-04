Zuid-Amerikaanse delegatie bezoekt Leuven 18 april 2018

Een delegatie Zuid-Amerikaanse beleidsmedewerkers uit Argentinië, Costa Rica en Guatemala brachten een bezoek aan Leuven om projecten rond duurzame mobiliteit te leren kennen. "De Europese Commissie ziet Leuven als een voorbeeldstad rond duurzame mobiliteit en openbare ruimte", zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a). "Daar kregen we ook de European Green Leaf voor, een prestigieuze klimaatprijs. Mobiel 21 vzw verzorgde onder meer een rondleiding per fiets voor onze gasten. Met het verkeerscirculatieplan hebben we een belangrijke stap gezet in Leuven. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, minder wagens in de binnenstad. De delegatie toonde ook veel interesse in de manier waarop we als stad samen met vzw Leuven 2030 iedereen betrekken bij onze klimaatneutrale doelstellingen." (BMK)