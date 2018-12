Zuckerberg schenkt miljoen dollar aan Leuvens onderzoek naar Parkinson ADPW

06 december 2018

10u55 0

Niemand minder dan Facebook-oprichter Mark Zuckerberg gaat een miljoen dollar investeren in onderzoek naar Parkinson. Een consortium van Leuvense onderzoekers krijgt het geld de komende drie jaar van de liefdadigheidsinitiatief van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en zijn echtgenote Priscilla Chan. Het geld gaat naar onderzoek naar de oorzaken van neurodegeneratieve aandoeningen en mogelijke behandelingen.

In totaal zijn er negen internationale onderzoeksteams die elk 1,05 miljoen euro krijgen van CZI. De financiering kadert in het Neurodegeneration Challenge Network, waarvan CZI woensdag de lancering aankondigde. het netwerk bestaat uit experimentele wetenschappers uit diverse biomedische onderzoeksgebieden, experten in de ‘computationele biologie’ en artsen. Ziektes als Alzheimer, Huntington en Parkinson treffen miljoenen mensen, maar de oorzaken zijn nog maar gedeeltelijk gekend. Er zijn nog steeds onvoldoende doeltreffende therapieën om het merendeel van de mensen te genezen. Het is de bedoeling dat dit netwerk de hiaten zal aanpakken.

Het consortium van Leuvense onderzoekers bestaat uit de hoogleraren Patrik Verstreken (VIB-KU Leuven) en Wim Vandenberghe (UZ Leuven) en neuro-ingenieur Dries Braeken (imec). Ze willen een nieuw chip creëren om de mechanismen van de ziekte van Parkinson te bestuderen. “De chip moet in staat zijn om in levend hersenweefsel de ‘elektrofysiologische transmissies’ te meten tussen neuronen. Op basis van een vergelijking tussen weefsels van gezonde personen en van Parkinsonpatiënten willen de onderzoekers nagaan wat er bij deze laatste fout loopt en wat er kan gebeuren om deze transmissies opnieuw normaal te laten verlopen”, zo klinkt het bij Verstreken.

“We vertrekken van een chip die imec reeds ontwikkelde en waarvan de capaciteit verder zal worden uitgebouwd. Tegelijk zullen we menselijk huidweefsel omvormen tot hersenweefsel. Het weefsel zal worden geprint op de chip, die vervolgens de activiteiten tussen de neuronale circuits zal registreren. Het nieuwe is dat we het tot nog toe moesten doen met onderzoek op dood weefsel. In een volgend stadium zullen we onderzoeken of we door toevoeging van medicijnen de fouten in de transmissies kunnen herstellen”, aldus Verstreken nog.

De technologie zal volgens Verstreken ook inzetbaar zijn voor de studie van andere neurodegeneratieve aandoeningen.