Zopas goedgekeurd: een nieuw recyclagepark in Wilsele Bart Mertens

21 februari 2019

14u30 0 Leuven Er komt een nieuw recyclagepark in Wilsele. De Raad van Bestuur van EcoWerf heeft zopas het bestek goedgekeurd.

“Op de Raad van Bestuur van EcoWerf werd inderdaad het bestek goedgekeurd voor de bouw van een nieuw recyclagepark in Wilsele op Leuven Noord”, zegt gemeenteraadslid Johan Geleyns (CD&V). “Bij de ingebruikname eind 2021 zal dit ergonomisch en uiterst klantvriendelijk materialenpark een toonbeeld zijn van hoe men efficiënt een beperkte ruimte kan benutten. Door zijn bijzonder goede ligging en bereikbaarheid – de Aarschotsesteenweg aan de kant van de loskade - heeft dit park een potentiële aantrekkingskracht van bijna een vijfde van de gezinnen van de 27 aangesloten gemeenten bij Ecowerf. Ook niet-Leuvenaars zullen er hun materialen kwijt kunnen.” Over de timing van de bouw is nog niets bekend.