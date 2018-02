Zonnepanelen op gevangenissen? 08 februari 2018

Ecopower is voorstander van zonnepanelen op de Leuvense gevangenissen. Op de daken van Leuven Centraal en de hulpgevangenis zou liefst 13.000 vierkante meter oppervlakte beschikbaar zijn om duurzame energie op te wekken. Ecopower kijkt overigens ook naar andere gebouwen voor bijkomende zonnepanelen. Onder meer de universiteit en enkele scholen kunnen partners zijn in de doelstelling om de overstap naar schone energie te versnellen. Ecowerf wil na de samenwerkingsovereenkomst met Leuven ook een versnelling hoger schakelen buiten de grenzen van de universiteitsstad. Het stadsbestuur is alvast in gesprek met enkele buurgemeenten. Ook de provincie Vlaams-Brabant speelt geen onbelangrijke rol in de verbinding tussen initiatieven en gemeenten. (BMK)