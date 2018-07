Zomerfilms van start 16 juli 2018

02u38 0

Afgelopen zaterdag werd in Leuven het startschot gegeven van de vijfde editie van de Zomerfilms. Cinema ZED en stad Leuven slaan opnieuw de handen in elkaar voor een reeks verrassende films op unieke locaties. Dit jaar kan je ook enkele tuinen en parken ontdekken die normaal gesloten blijven voor het grote publiek, zoals bijvoorbeeld het Iers College of de COPAL-residentie. De Zomerfilms openden het voorbije weekend met de interactieve film 'Late Shift'. De bezoekers bepaalden met een app zelf het verloop van de film. De film kreeg op die manier zeven mogelijke eindes. Op het programma van de Zomerfilms staat ook Piripkura, de winnaar van Docville, en enkele onuitgegeven ontdekkingen zoals festivallieveling Brigsby Bear. Ook Cliché Bingo bij Troll2 wordt getoond. Die film heeft de bedenkelijke cultstatus van "slechtse film ooit". (BMK)