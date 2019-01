Zo moest de Sint-Pieterskerk er eigenlijk uitzien… Bob Vangeel (Open Vld) droomt alsnog van hoge toren op Leuvens monument Bart Mertens

09 januari 2019

14u55 0 Leuven Bob Vangeel (Open Vld) doet een opmerkelijke oproep aan het stadsbestuur. Vangeel droomt van een toren op de Sint-Pieterskerk zoals dat oorspronkelijk was voorzien in het bouwplan. De toren van 168 meter hoog kwam er echter nooit door een stabiliteitskwestie en financiële problemen. “Wie weet kunnen we een publiek-private samenwerking aangaan met een realistisch verdienmodel”, aldus Vangeel. Schepen Dirk Vansina (CD&V) meent dat het bij een droom zal blijven.

Make Leuven great again…Met die woorden lanceert Bob Vangeel van Open Vld op zijn Facebook-pagina een bijzonder idee. Vangeel droomt ervan dat de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt wordt afgewerkt zoals voorzien in de oude plannen. Meer concreet: met een toren van 165 meter hoog. Over het ontstaan van de Sint-Pieterskerk in Leuven bestaat geen eensgezindheid maar officiële oudste kerkgebouw op de huidige Grote Markt dateert volgens de inventaris van Onroerend Erfgoed uit de vroege 11e eeuw. Het begin van de bouw van de gotische Sint-Pieterskerk zou dateren uit het begin van de 15e eeuw. Een eerste ontwerp voor de westbouw (het origineel wordt bewaard in M-Museum, nvdr) werd in 1481 ingediend door Gielys Stuerbout, mogelijk gebaseerd op een voorontwerp van Matthijs de Layens. Uiteindelijk werd gekozen voor het ontwerp van een drietorenfront door Joos Metsys uit 1505. De zijtorens moesten een hoogte van 136 meter bereiken, de middentoren zelfs 168 meter. Door de instabiele ondergrond en financiële problemen werden de werkzaamheden aan de westbouw in 1541 gestaakt. Na een instorting in 1570 werd in 1613 de westbouw herleid tot de huidige hoogte.

Museum

Tot zover de geschiedenis maar Bob Vangeel (Open Vld) meent dat het mogelijk moet zijn om die geschiedenis te herschrijven. “Mijn oproep aan het stadsbestuur: een toren voor de St-Pieterskerk!”, klinkt het. “Ik denk dat we verder moeten kijken dan de klassieke investeringsmodellen waarbij de stad belastinggeld ophaalt en vervolgens een gebouw financiert. We kunnen eventueel een publiek-private samenwerking opzetten. Als we daar een realistisch verdienmodel aan koppelen dan zie ik bedrijven en investeerders mee stappen in dat verhaal. Ik denk onder meer aan toerisme en zelfs aan een museum in de toren. De horeca kan dan weer profiteren van een omzetstijging. Trouwens, als je alle vreselijke architectuur in gruwelijke kleuren bekijkt die er in Leuven met de zegen van de stad is gekomen dan kan onze Leuvense ‘Duomo’ enkel worden toegejuicht.”

Huzarenstukje

Een straf voorstel maar wat denkt schepen van Erfgoed Dirk Vansina (CD&V) ervan? Hij denkt dat het bij dromen zal blijven… “Ik vrees dat het voorstel niet haalbaar is”, klinkt het. “Financieel is het een zware dobber en volgens mij zijn er andere zaken waarin we geld moeten investeren in Leuven. We hebben er ooit wel al eens gedacht om een evocatie te doen met een laserprojectie om de Sint-Pieterskerk te tonen aan het publiek zoals ze oorspronkelijk was getekend in de 16e eeuw maar technisch was ook dat een huzarenstukje. Leuk idee maar niet haalbaar.”

Bekijk hieronder een videoprojectie van het Leuvens Historisch Genootschap van de origineel voorziene Sint-Pieterskerk: