Zitstaking op Ladeuzeplein: “Voor een goed klimaatbeleid gaan we even zitten” Bart Mertens

03 april 2019

17u00 4 Leuven Leerlingen van Atheneum De Ring en Students For Climate bundelden op het Ladeuzeplein in Leuven hun krachten voor een zitstaking. Ondanks de hevige regen daagden er toch een honderdtal actievoerders op.

“Een goed klimaatbeleid…daar gaan wij even voor zitten”, aldus de actievoerders. Dat de zitstaking hen een natte broek opleverde, deerde de leerlingen van Atheneum De Ring en Students For Climate niet. “Al elf weken op rij voeren jongeren actie voor het klimaat. We krijgen de steun van onze ouders, grootouders en leerkrachten. Ondanks de grote opkomst op de klimaatmarsen in verschillende steden blijven de beleidsmakers onze stem negeren. Maar we geven niet op en zullen niet accepteren dat we niet gehoord worden. We blijven zo lang als het nodig is een ‘blok aan het been’ van de beleidsmakers. We gaan door met de acties tot een er een ‘goed-zittend klimaatbeleid’ voorgesteld wordt door de beleidsmakers.”