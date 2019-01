Zinkgat Parijsstraat gedicht ADPW

17 januari 2019

16u03 0

Het zinkgat in de Parijsstraat werd door arbeiders van de stad Leuven gedicht. Voor de tweede keer in een week tijd was er een zinkgat ontstaan in de binnenstad. Daar waar er vorige week een zinkgat was in de Tiensestraat, was woensdag de Parijsstraat aan de beurt. Het zinkgat was ontstaan doordat de huisaansluiting op de riool stuk was gegaan. Ook de aansluiting van twee rioolbuizen ging stuk. Vandaar de uitspoeling van de grond.

