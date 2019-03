Zinkgat in Naamsestraat ADPW

18u24 0 Leuven In de Naamsestraat, vlak aan de Sint-Beggaberg, is vrijdag een zinkgat ontstaan. Daarop besloten de stadsdiensten om het zinkgat af te sluiten met hekken en borden. Hoelang de straat er zo bij zal liggen, is niet duidelijk.

Begin januari ontstonden er ook al zinkgaten in de Parijsstraat en de Tiensestraat. “Leuven heeft een heel dicht netwerk van riolen. Een groot deel van dat netwerk is vernieuwd, maar er is ook nog een groot deel van oude makelij en dat zal op termijn allemaal vervangen moeten worden. Maar twee zinkgaten op korte tijd, dat is een combinatie van toeval en van de overvloedige regenval van de laatste dagen”, zei schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) daar toen over.