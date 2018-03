Zilveren medaillewinnaar Swings gehuldigd op Kampioenenviering 03 maart 2018

De stad Leuven en Tofsport hebben gisteravond hun sportkampioenen tijdens de jaarlijkse Kampioenenviering in de bloemetjes gezet. Special guest dit jaar was kersvers olympisch medaillewinnaar Bart Swings uit Herent, die extra in de bloemetjes gezet werd voor zijn fantastische prestaties in Pyeongchang. Swings behaalde in 2017 verschillende medailles op het Europees en Wereldkampioenschap skeeleren. Vorige week wist hij geschiedenis te schrijven in het schaatsen, door een zilveren medaille te behalen op de Olympische Winterspelen. Swings werd tijdens de Kampioenenviering vergezeld door zijn trainer Jelle Spruyt. (ADPW)