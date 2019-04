Zijn die slimme palen in Leuven wel echt slim? Debyser (N-VA): “Metingen al na 4 maanden stopgezet!” Burgemeester Ridouani countert: “Net 500.000 euro subsidie gekregen dankzij testfase” Bart Mertens

11 april 2019

17u30 0 Leuven Hoe slim is de ‘slimme paal’ op de hoek van de Naamsestraat met de Zeelstraat? Niet erg slim volgens Zeger Debyser van N-VA. “Want de metingen werden al na vier maanden stopgezet.” Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) ziet het anders. “Net dankzij die testfase hebben we zopas een half miljoen euro subsidies binnengehaald om over te gaan tot een duurzame invoering van de technologie!”

In november 2017 kondigde toenmalig schepen Mohamed Ridouani aan dat Leuven slimme lantaarnpalen zou introduceren met een breed spectrum van Smart City-toepassingen. Op de hoek van de Naamsestraat met de Zeelstraat stond toen al zo’n intelligente paal en ook op de Tiensevest, de Oude Markt en het Martelarenplein zou spitstechnologie in de toekomst waken over de luchtkwaliteit en de (verkeers)veiligheid. Van slimme LED-verlichting tot het herkennen van vechtpartijen… de intelligente lantaarnpalen konden het allemaal.

De luchtkwaliteitsmetingen zijn al na 4 maanden stopgezet omdat de sensoren opnieuw moesten worden afgesteld. En dat is simpelweg niet gebeurd. Over de geplande verkeersmetingen is wel gecommuniceerd, maar die zijn nooit geactiveerd Zeger Debyser (N-VA)

Omdat het sindsdien behoorlijk stil bleef over de slimme palen diende Debyser een schriftelijke vraag over de resultaten van het project. “Uit het antwoord blijkt dat er jammer genoeg niet veel is gebeurd. De luchtkwaliteitsmetingen zijn al na 4 maanden stopgezet omdat de sensoren opnieuw moesten worden afgesteld. En dat is simpelweg niet gebeurd. Over de geplande verkeersmetingen is wel gecommuniceerd maar die zijn nooit geactiveerd. Het stadbestuur laat hier kansen liggen want Leuven is de slimste stad van Vlaanderen maar heeft geen strategie terwijl we een voorloper zouden moeten zijn in Vlaanderen”, aldus Zeger Debyser.

Enkel om mee in de krant te komen

Partijgenoot en fractieleider Lorin Parys stelt het nog straffer. “We laten ons de kaas van het brood eten door andere steden. N-VA vraagt een echt plan om van Leuven de slimste stad van Europa te maken en geen ‘slimme palen’ die veel geld kosten en enkel dienen om in de krant mee te komen maar waar verder niks mee gedaan wordt.”

N-VA heeft zich duidelijk niet goed geïnformeerd. De eerste fase was een test en nu kunnen we overgaan tot een duurzame invoering. Daarvoor hebben we trouwens net 500.000 euro subsidies van Vlaanderen binnengehaald. En die middelen zijn ons toegekend net omdat we eerst de testfase hebben opgezet. Ik neem aan dat N-VA niet tegen deze subsidies is voor Leuven? Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Straffe woorden die bij burgemeester Mohamed Ridouani in het verkeerde keelgat zijn geschoten want volgens de opvolger van Louis Tobback (sp.a) zit het verhaal anders in elkaar. “N-VA heeft zich duidelijk niet goed geïnformeerd. De eerste fase was een test en nu kunnen we overgaan tot een duurzame invoering. Daarvoor hebben we trouwens net 500.000 euro subsidies van Vlaanderen binnengehaald. En die middelen zijn ons toegekend net omdat we eerst de testfase hebben opgezet. Ik neem aan dat N-VA niet tegen deze subsidies is voor Leuven? Met die middelen zullen we de volgende grote stap zetten in het nuttig gebruik van technologie in onze stad.”

Onbetrouwbare meetwaarden

Blijft de vraag: wat hebben de slimme palen precies gemeten en wat niet? Volgens de stadsdiensten waren de palen begin 2018 actief en hebben ze wel degelijk de luchtkwaliteit gemeten tot juni 2018. Daarna moesten de sensoren opnieuw ingesteld worden en dat is niet gebeurd. Option en Alphasense –de producent van de sensoren- lieten daarna ook weten dat een dergelijk onderhoud elke zes maanden moet gebeuren en dat is een dure zaak. Conclusie: momenteel leveren de slimme palen dus onbetrouwbare meetwaarden. De eerdere –correct gemeten- waarden werden wel gedeeld met Leuvenair maar sinds juni 2018 is dat stopgezet wegens onbetrouwbare data. Op dit moment bekijken Option, Alphasense en Imec hoe de kalibratie via software geautomatiseerd kan gebeuren waarna de metingen hervat kunnen worden. De slimme palen zouden in de toekomst worden gebruikt voor metingen van luchtkwaliteit, mobiliteitsmetingen, parkeerbeleid en voor camerabeelden voor de politie. Conclusie: de slimme palen zijn momenteel niet slim maar dankzij de 500.000 euro subsidies van Vlaanderen worden ze binnenkort slimmer dan ooit.