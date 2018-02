Zigeuners riskeren cel voor caravanzwendel DADERS VERVALSTEN CHASSISNUMMERS EN BOORDDOCUMENTEN KIM AERTS

09 februari 2018

02u43 10 Leuven Twee zigeunerfamilies riskeren in totaal meer dan veertig jaar cel voor zwendel in caravans. Elf mensen moesten zich verantwoorden voor de diefstal en heling van meer dan zestig kampeerwagens. Spilfiguur Jean C. (63) riskeert vijf jaar cel. Hij stuurde - net als zeven anderen - zijn kat naar de rechtbank.

Na een ongeval in januari 2014 werden langs de E314 twee caravans met Britse nummerplaten achtergelaten. Ze bleken gestolen in Duitsland. Enkele maanden later vond men opnieuw een caravan in Heusden-Zolder. In de gps stond als eindbestemming de Dijledreef in Leuven, een trekpleister voor Romazigeuners. Op 6 november 2014 gingen speurders ter plaatse en troffen bij Jean C. (63) en Michaël M. (36) drie gestolen caravans aan. Die waren een dag eerder gestolen in Duitsland. Op het Facebookprofiel van de zestiger stonden regelmatig luxueuze caravans te koop, terwijl de man nochtans maar leefde van een maandelijkse uitkering. Van belastingen had C. blijkbaar ook nog nooit gehoord.





Huiszoekingen

M. behoort tot een beruchte zigeunerfamilie. Het gerecht luisterde de telefoons van beide verdachten af, waarna duidelijk werd dat M. en C. in contact stonden met minstens drie Britse zigeuners. Die familie W. staat internationaal gekend voor zwendel in caravans. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de verdachten regelmatig afspraken aan Charleroi Expo. Daar zagen speurders in juni 2015 hoe twee caravans werden overgedragen. Een maand later zelfs drie. Daarop volgden verschillende huiszoekingen in Leuven, Veurne en Houthalen-Helchteren. Daarbij troffen de speurders telkens bezwarend materiaal aan.





Vader van zes

Dat Jean C. en Michaël M. de spilfiguren waren, werd al snel bevestigd. Zij namen gestolen caravans af van Britse en Ierse reizigers, vervalsten chassisnummers en boorddocumenten om ze nadien verder te verkopen. De zestiger riskeert vijf jaar cel, zijn 36-jarige kompaan vier jaar cel. De procureur vroeg om voor beiden een vermogensvoordeel van 305.000 euro verbeurd te verklaren. Vijf leden van de Britse familie riskeren vier jaar cel.





Slechts een van hen, een 40-jarige vader van zes, daagde op in de rechtbank. Hij schreeuwde zijn onschuld uit. "Hij is stomweg in een observatie gereden. Mijn cliënt is nergens bij betrokken. Hij werkt al jaren keihard en reist niet rond", fulmineerde zijn advocaat. De veertiger staat wel gekend voor zware diefstallen in ons land en Nederland. Hij werd ook al tegen 200 kilometer per uur van de weg geplukt in Denemarken. "Hoe valt dit te rijmen met uw uitleg?", vroeg de rechter zich af.





Graveur

'Vreemde' eend in de bijt bleek een 64-jarige Antwerpse graveur. Hij maakte tientallen identificatieplaatjes voor de chassis van de gestolen caravans. De Antwerpenaar riskeert daarvoor drie jaar cel. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. "Hij heeft nooit geweten dat dit voor illegale doeleinden was bestemd."





De andere drie, waaronder de connectie in Charleroi, riskeren straffen tussen twee en vier jaar cel. Vonnis 6 maart.