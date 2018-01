Zieke kinderen worden even helden in UZ Leuven 02u29 0 Vertommen Niets dan blije gezichtjes tijdens de fotoshoot.

In het kinderziekenhuis van UZ Leuven werden de kleine patiënten heel even helden en sterren. Om het genezingsproces van de kinderen te bevorderen, worden immers niet alleen medische kennis en medicijnen ingezet. UZ Leuven hecht ook veel belang aan kunst en creativiteit. Daarom kreeg fotograaf en kunstenaar Alberto Saleh een uitnodiging om een 'lucky fotoshoot' te doen met de kinderen in de rol van hun leven. Prof. dr. Carine Wouters wil blijven inzetten op creatieve workshops. Meer zelfs, er komt een aparte Kunst -en Muzeruimte in het nieuwe kinderziekenhuis die mogelijkheden biedt voor een samenwerking met museum M. "We merken keer op keer dat kinderen ondanks hun ziekte of langdurig ziekenhuisverblijf nog veel creativiteit en veerkracht in zich hebben", aldus de kinderreumatoloog in UZ Leuven. "Daarom organiseren we het hele jaar door workshops met kunstenaars. Zo kunnen de kinderen de ziekenhuiswereld even vergeten." (BMK)





