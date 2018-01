Zeventiger zwaargewond bij botsing met fietser 02u28 0

Een 76-jarige vrouw uit Heverlee raakte zondagvoormiddag rond 10.45 uur zwaargewond toen ze aangereden werd door een fietser op de Naamsesteenweg in Heverlee. De fietser, een 51-jarige Heverleenaar, reed met zijn koersfiets op het fietspad op de Naamsesteenweg in de richting van het centrum. Het slachtoffer wilde ter hoogte van de Hertogstraat oversteken. Ze stapte van het voetpad op het fietspad met de bedoeling te wachten op een verkeerseiland tot het groen werd. De fietser belde en riep nog dat hij eraan kwam, maar de vrouw hoorde dit niet en het kwam tot een botsing. Door de val belandde ze op haar hoofd. Ook de fietser ging onderuit. Een ziekenwagen en de MUG kwamen ter plaatse. De vrouw werd zwaargewond overgebracht naar UZ Gasthuisberg. Ze was niet in levensgevaar. De fietser bleef ongedeerd, geen van beiden was onder invloed van alcohol. (SVDL)