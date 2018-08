Zeventiger wordt onwel en rijdt tegen pilaar 30 augustus 2018

Aan het Engels Plein in Leuven is een 76-jarige autobestuurder uit Kessel-Lo dinsdag tegen een brugpijler gereden. De zeventiger werd onwel achter het stuur en begon te slingeren. Hij botste tegen een betonnen pilaar. Een vrachtwagenchauffeur zag alles gebeuren en bood meteen hulp. De 76-jarige werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Een ademtest toonde aan dat er geen alcohol in het spel was. De politie stelde proces-verbaal op. (KAR)