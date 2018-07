Zes topuniversiteiten bundelen krachten in nieuw netwerk 09 juli 2018

Zes Europese topuniversiteiten hebbenin Leuven de stap gezet naar verregaande mobiliteit en samenwerking. Ze hebben een netwerk opgericht dat luistert naar de naam UNA Europa. UNA staat voor University Alliance. "De afkorting werkt ook in een paar andere talen", zegt rector Luc Sels. "En Europa wil dat we expliciet streven naar Europese toenadering via de wereld van het hoger onderwijs. De intensiteit waarmee een en ander zal gebeuren, opent nieuwe horizonten." De zes universiteiten die elkaar in UNA Europa gevonden hebben en daar de krachten bundelen, zijn de Freie Universität Berlin, Università di Bologna, Jagiellonian Krakau, Universidad Complutense de Madrid, Paris 1 Panthéon-Sorbonne en de KU Leuven. (ADPW)