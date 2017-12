Zes nieuwe opvangplaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen 02u28 0

Eén op vijf Leuvense baby's groeit op in kansarmoede. "Van in de wieg hebben ze minder kansen, en dat drukt een stempel op hun leven", zegt schepen van sociale zaken Bieke Verlinden (sp.a). Om kansarme gezinnen te ondersteunen, werd de subsidiegroep 'Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding (KOALA)' in combinatie met kinderopvang in het leven geroepen.Op basis van de kansarmoede-index van Kind en Gezin konden 46 steden en gemeenten aanvragen indienen. Leuven kwam als stad met een hoog kinderarmoedecijfer in aanmerking voor een aanvraag.De aanvraag van de wijk Casablanca in Kessel-Lo werd door de jury geselecteerd voor 'de sterke visie op het KOALA-project, de brede gedragenheid en de aandacht voor diversiteit, respect voor de doelgroep en toegankelijkheid'. Twee kinderdagverblijven uit Kessel-Lo (Kinderparadijs en Wigwam) realiseren samen zes nieuwe opvangplaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Daarnaast krijgen kinderdagverblijf 't Eekhoorntje en de Dienst voor Opvanggezinnen van Zorg Leuven een bijkomende 'plussubsidie' van gemiddeld 700 euro, voor 67 bestaande opvangplaatsen voor baby's en peuters. Dankzij dat financieel duwtje in de rug, kunnen de organisatoren inzetten op een vergrote toegankelijkheid voor kwetsbare gezinnen. (ADPW)