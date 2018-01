Zes maanden cel voor voyeur STRAF IS MET UITSTEL ALS VEERTIGER THERAPIE VOORTZET EN CONTACTVERBOD NALEEFT KIM AERTS

02u30 0 Foto Vertommen Dirk S. werd door een psycholoog beschouwd als een 'incompetente aanbidder'. Leuven Een 47-jarige voyeur uit Kessel-Lo is veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk. Dirk S. filmde en fotografeerde meermaals zijn nietsvermoedende onderbuurvrouwen vanop zijn balkon. De veertiger werd anderhalf jaar geleden betrapt en is sindsdien in therapie. Die moet hij verderzetten als hij uit de gevangenis wil blijven.

Een psycholoog die Dirk S. onderzocht stelt dat de veertiger in zijn stalkingsgedrag beschouwd kan worden als een 'incompetente aanbidder'. Zijn probleem zou liggen in zijn sociale zwakte en het onvermogen om op een normale manier een relatie te beginnen. Speurders vonden op zijn computer honderden foto's van een rist vrouwen. Elke vrouwennaam kreeg een eigen mapje. Sommige puilden uit met uren beeldmateriaal, waaronder het mapje van zijn rechtstreekse onderbuurvrouw in september 2016. "Op basis van de foto's kon worden opgemaakt dat de beklaagde de vrouwen soms gedurende uren en dagen begluurde", merkte de rechter op in het vonnis.





Voor de kick en seksuele opwinding

Het was die laatste onderbuurvrouw die zich te pletter schrok toen ze na een bad haar toilet maakte in de slaapkamer. Toen ze de neergedaalde camera in het oog kreeg, zag ze dat het toestel verder zakte om de focus te behouden. Het slachtoffer stapte stante pede naar de politie en vijf dagen later vond een huiszoeking plaats bij de bovenbuur. Daar probeerde S., tevergeefs, nog een externe harde schijf weg te moffelen. Bijna alle foto's van de vrouwen bleken genomen vanuit het appartement, zowel van de voor- als achterzijde van het gebouw. De man viseerde ook andere buurvrouwen in de straat. Als hij niet inzoomde op het lichaam richtte hij zich op het ondergoed van de slachtoffers. Hij verklaarde te handelen door "de kick" én "de seksuele opwinding" in het geval van de onderbuurvrouwen.





Slachtoffer naar buitenland verhuisd

"Een persoon die zich ontkleedt in de veilige bescherming van de slaap- of kleedkamer, en die ervan uitgaat daar niet gezien te worden, maar die op die plaats toch bespied wordt, wordt aangetast in zijn seksueel eergevoel en zijn fysieke seksuele integriteit. Beklaagde had enkel oog voor de bevrediging van zijn eigen behoeften", verduidelijkte de rechter. S. moet geen zes maanden brommen als hij zich strikt houdt aan enkele voorwaarden. Zo moet hij regelmatig zijn mulitmediamateriaal laten controleren, zijn begeleiding verder volgen en een contactverbod naleven met de laatste twee onderbuurvrouwen. De recentste bewoonster verhuisde na het incident naar het buitenland. Zij krijgt een schadevergoeding van 1.578 euro. Verder wordt S. voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Zijn computer, fototoestel en geheugenkaarten werden verbeurdverklaard. De rechter stemde in met de vraag van de man om eerst nog zijn familiefoto's te recupereren. Voor het bezit van pepperspray kreeg S. nog een boete van 600 euro, de helft effectief. De gerechtskosten van 1.280 euro zijn ook voor zijn rekening.