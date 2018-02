Zes maanden cel voor slagen 06 februari 2018

Een 34-jarige Leuvenaar is veroordeeld tot zes maanden cel en 600 euro boete voor slagen aan twee personen. De straf is met uitstel.





Een van de slachtoffers was een agent in burger. Die kreeg het twee jaar geleden aan de stok met de dertiger naar aanleiding van zijn rijgedrag op een bromfiets. De agent kreeg als reactie een vuistslag in het gezicht. Vroeger liep het ook al fout met de Leuvenaar. In oktober 2014 en februari 2015 gaf hij nog een andere man slagen en spuwde hem in het gezicht nadat hij vroeg of het slachtoffer homo was. De dertiger ontkende de slagen, maar een medisch attest wierp een ander licht op de feiten. Als de man een agressie cursusbeheersing volgt, is de straf met uitstel. In totaal moet hij zo'n 1.500 euro betalen aan zijn slachtoffers. (KAR)