Zes maanden cel voor identiteitsfraude Stefan Van de Weyer

19 december 2018

13u57 0 Leuven Een dertiger die begin 2016 een valse naam aannam en onder die hoedanigheid een arbeidscontract en een huurcontract ondertekende in Leuven werd bij verstek tot zes maanden cel en 600 euro boete veroordeeld. Hij viel door de mand kort nadat hij op 16 maart 2016 het huurcontract voor een woning in Leuven ondertekende.

De veroordeelde van Afrikaanse origine had eerder in december 2015 al een valse handtekening geplaatst onder een arbeidscontract. Hij nam bovendien vanaf midden december 2015 tot midden maart 2016 in het openbaar een valse identiteit aan. “Een effectieve bestraffing is de meest efficiënte manier om paal en perk te stellen aan dergelijke laakbare feiten”, was de correctionele rechter van oordeel.