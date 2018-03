Zes maanden cel voor dievegge met baby 14 maart 2018

Een 32-jarige dievegge uit Leuven is veroordeeld tot zes maanden cel. J.V. was in april vorig jaar samen met haar 23-jarig nichte L.V.H. op dievenpad. In een winkelfiliaal van Colruyt probeerde ze vier rollen vuilniszakken, babyvoeding, snoep en vochtige doekjes te stelen. Ze verstopte de buit in de koets. Maar de twee werden betrapt waarbij V. een slag uitdeelde aan een preventie-adviseur. In het tumult kieperde ze daarbij bijna de koets met haar baby in. De rechter vond het bijzonder laakbaar dat de vrouw haar pasgeboren kind op zo'n manier mismeesterde. Het duo kreeg zes maanden cel en 400 euro boete, voor de helft effectief. (KAR)