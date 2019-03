Zes maanden cel voor belaging van liefdesrivale Stefan Van de Weyer

25 maart 2019

19u13 0 Leuven De Leuvense strafrechter heeft een vrouw veroordeeld tot zes maanden cel waarvan de helft met uitstel met probatievoorwaarden voor het belagen van een liefdesrivale in het tennismilieu. Twee recreatieve tennisspeelsters maken elkaar al acht jaar het leven zuur omdat ze verliefd werden op dezelfde vrouw.

De vrouw in kwestie had het gepresteerd om een vrouw te belagen tussen december 2016 en april 2018. Tot de probatievoorwaarden behoort onder meer een contactverbod met haar slachtoffer en verder moet ze haar vrije tijd buiten de sociale context van tennisverenigingen invullen. Verder moest ze de vrouw die ze belaagde 3.125 euro morele schadevergoeding betalen. Ze verhuisde ondertussen naar Amsterdam om daar een nieuw leven op te bouwen, maar ze blijft in het tennismilieu actief en komt daar haar rivale soms nog tegen.

Hysterische scheldtelefoons

Fabienne V. (50) en Ilse V.C. leerden elkaar kennen in de recreatieve tenniswereld. Ze ontmoetten elkaar op en naast het tennisveld tegen, maar ook op tornooien, tot in Gran Canaria. Hun lange duel om de liefde kreeg vijf jaar geleden al eens een verlengstuk in de rechtbank. Het hof van beroep in Brussel bevond V. immers schuldig aan belaging. Daar bleef het niet bij. Fabienne V. plaatste op Facebook minachtende berichten over haar rivale en haar Nederlandse tennisvereniging voor homo’s, lesbiennes en transgenders. Volgens slachtoffer Ilse V.C. werd ze ook het slachtoffer van verkeersagressie, valse mails, doodsbedreigingen en hysterische scheldtelefoons.