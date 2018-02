Zes maanden cel gevraagd voor offerblokdieven 17 februari 2018

Twee Brusselse Roemenen riskeren zes maanden cel voor de diefstal van het geld uit de offerblok in de Sint-Agathakerk in Wilsele. De twee dertigers braken in op 10 augustus 2016.





Op camerabeelden was te zien hoe een de wacht hield terwijl de andere de deur forceerde van de kerk. Het duo kon snel geïdentificeerd worden maar daagde niet op voor verhoor. De procureur vroeg, bij verstek van beklaagden, een celstraf van zes maanden en 350 euro boete voor ieder. Vonnis 19 maart. (KAR)