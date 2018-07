Zes jonge Leuvense kunstenaars starten galerijwerking 25 juli 2018

02u29 0 Leuven Broeiplaats, dat zijn zes jonge kunstenaars die in STELPLAATS atelier- en tentoonstellingsruimte willen aanbieden voor beeldende kunstenaars en curatoren.

Met dit concept wil Broeiplaats een platform zijn waar beginnende artiesten gratis de ruimte krijgen om op hun ideeën te 'broeden" en met hun werk naar buiten te komen. Als startkiem organiseren de initiatiefnemers van Broeiplaats een openingstentoonstelling in STELPLAATS waar ze voornamelijk eigen werk zullen tonen, maar ook Boris Steiner en Bas Van den Hout uitnodigen om in dialoog te gaan met de ruimte. Tegelijk maken ze van dat moment gebruik om het concept Broeiplaats uit te doeken te doen voor het grote publiek. Daarnaast loopt er een open call waarop de eerste kunstenaars zich kunnen aanmelden om een gratis atelier en tentoonstellingsruimte in STELPLAATS te veroveren."Wij bieden jonge kunstenaars gratis de ruimte en vrijheid om te experimenteren, je te ontplooien op je





ideeën te broeien. Als kunstenaar in residentie krijg je van ons een atelier ter beschikking met begeleiding en inspirerende workshops", klinkt het bij de initiatiefnemers. "Je komt als kunstenaar in direct contact met je publiek en krijgt tentoonstelling als kers op de broei." Op die manier krijgen kunstenaars de kans om hun werk te tonen aan een breed publiek. (ADPW)