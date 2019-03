Zelfs burgemeester en schepen mee in de bres voor ruimen van stormschade... Vooral omgevallen bomen in regio Leuven Bart Mertens

10 maart 2019

17u30 0 Leuven In de regio Leuven is de stormschade tot op heden relatief beperkt gebleven. Vooral omgewaaide bomen veroorzaakten hinder maar voor zover bekend vielen er geen gewonden. Op de Aarschotsesteenweg viel een boom op een elektriciteitspaal waardoor beiden dwars over de rijbaan kwamen te liggen. In Holsbeek vielen ook bomen op een elektriciteitsleiding met een afgesloten kruispunt tot gevolg.

Drukke tijden voor de Leuvense brandweer zondagnamiddag door de aangekondigde rukwinden tot 70 km/uur in onze provincie. Toch bleef de schade voor zover bekend relatief beperkt in regio Leuven. Van gewonden zou tot op heden ook geen sprake zijn. De brandweer moest wel uitrukken naar de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Daar viel een boom op een elektriciteitsleiding waardoor zowel de boom als een elektriciteitspaal dwars over de rijbaan kwamen te liggen. Voor de autobestuurders zat er niets anders op dan één voor één over het fietspad te rijden om hun weg te vervolgen. Gelukkig was er net door de aangekondigde storm weinig verkeer op de baan. Ook in Holsbeek waren er problemen door omgewaaide bomen. Ook daar vielen de bomen op een elektriciteitsleiding, meer bepaald in de Daalputstraat die de Aarschotsesteenweg verbindt met de Leuvensebaan in Holsbeek. Het kruispunt van de Daalputstraat met het Langeveld moest afgesloten worden voor het verkeer.

Ook elders in de regio bleken omgevallen bomen de grootste zorgenkinderen. In de Veldonkstraat, op de grens van Tremelo met Baal, viel een boom op de weg. Opmerkelijk gegeven: burgemeester Bert De Wit en eerste schepen Bertrand Eraly kwamen de arbeiders van de gemeente eigenhandig helpen om de baan van de weg te halen. Ook op een andere locatie in de gemeente staken ze een handje toe om bewoners te helpen die geconfronteerd werden met een boom die omver dreigde te vallen.

VK Wakkerzeel

In Haacht was er eveneens sprake van takken en bomen die het onderspit hadden moeten delven tegen de rukwinden. Op sommige plaatsen versperden omgewaaide bomen de weg. Onder meer voetbalclub VK Wakkerzeel werd het slachtoffer van stormschade. Daar kwam zware takken op het dak van de kantine terecht maar al bij al valt de schade nog mee. Volgens de brandweer is er ook nog sprake van weggewaaide dakpannen en tuinhuisjes die zwaar te lijden hadden onder de windstoten.

Ondertussen is de storm een beetje gaan liggen in de regio rond Leuven maar toch blijft het behoorlijk hard waaien voor de rest van de avond. De Leuvense groendienst nam alvast de nodige voorzorgsmaatregelen en sloot zondagmiddag alle parken af. Mogelijk worden de Leuvense parken ook morgen afgesloten want het blijft de komende dagen hard waaien, al lijken windsnelheden tot 90 km/uur zoals vandaag er niet meer in te zitten. In onze provincie was er vandaag sprake van code geel. Daarmee zijn we aan erger ontsnapt want in West- en Oost-Vlaanderen kondigde het KMI code oranje af met windstoten tot 120 km/uur. Dat was ook het geval in de provincie Antwerpen. Wie stormschade heeft geleden, kan contact opnemen met het noodnummer 1722 dat werd geactiveerd door Binnenlandse Zaken.