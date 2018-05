Zelfrijdende auto test Leuvense straten FESTIVAL 'AND&' BRENGT NATIONALE PRIMEUR NAAR ONZE STUDENTENSTAD BART MERTENS

03 mei 2018

02u50 0 Leuven In Leuven reed gisteren voor de allereerste keer een zelfrijdende wagen op de openbare weg. Dat gebeurde in het kader van technologiefestival 'and&' in Leuven. De eer om mee te rijden was onder meer weggelegd voor de Leuvense schepenen Carl Devlies (CD&V) en Mohamed Ridouani (sp.a).

Festival 'and&' in Leuven ging gisteren in stijl van start met een primeur voor ons land: de allereerste zelfrijdende wagen op de openbare weg. Hoewel het parcours tussen het Ladeuzeplein en de Grote Markt was afgebakend om eventuele ongevallen te voorkomen, was het toch spannend om te zien of de zelfrijdende bolide het er goed vanaf zou brengen. Dat bleek het geval want de hoogtechnologische wagen slaagde er moeiteloos in om correct te reageren op hindernissen zoals een fietser en een overstekende voetganger. Voor de organisatie van 'and&' was de geslaagde stunt de ideale manier om het festival op een unieke manier af te trappen. "Met and& halen we de wereld naar Leuven en tonen we de wereld wat er allemaal in Leuven gebeurt", legt Pieter Goiris van and& uit. "and& is een uniek multidisciplinair initiatief in het Belgische innovatielandschap. Vier dagen en nachten verkent and& de impact van health, high-tech en creativiteit op het toekomstige stadsleven."





Betrouwbaarheid

De zelfrijdende wagen op de openbare weg zullen we morgen nog niet in de straten zien rijden want 100 % betrouwbaar is de technologie nog niet. "Het is nog niet voor meteen, maar de eerste testen tonen wel dat het kan", aldus Pieter Goiris. Ook de Leuvense schepenen Carl Devlies (CD&V) en Mohamed Ridouani (sp.a) maakten gisteren een ritje door Leuven met de zelfrijdende wagen. "Het is wel een beetje vreemd om in een wagen te zitten die rijdt zonder bestuurder. Plots zie je het stuur draaien en dat is aanvankelijk een rare ervaring. Toch denk ik dat je er snel gewend aan kan geraken. Ik zie het een beetje als een taxi", zegt Carl Devlies. Ook Mohamed Ridouani was onder de indruk. "Het is een heel bijzondere ervaring. Ik geloof erin dat we op termijn zelfrijdende wagens op onze wegen zullen zien."





Belangrijke rol voor Leuven

Volgens Johan Merlevede, directeur van Leuven MindGate, kan de Leuvense regio een niet onbelangrijke rol spelen in die transformatie. "Een aanzienlijk deel van de meer dan 300 high-tech bedrijven in en rond Leuven zijn op één of andere manier betrokken in onderzoek en ontwikkeling voor zelfrijdende wagens zoals dit exemplaar. Deze Leuvense onderzoekers, uitvinders, innovators en ondernemers vormen samen een open gemeenschap waarin men steeds zoekt naar nieuwe onderzoek- en ontwikkelingssamenwerkingen, ook voor zelfrijdende wagens. Festival 'and&' loopt nog tot en met zaterdag 5 mei op verschillende locaties in de binnenstad.





Meer informatie: andleuven.com.