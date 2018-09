Zeg niet M. de Laeyensplein, maar de Zeiven Uke 550 STRATEN EN PLEINEN KRIJGEN BINNENKORT NAAMBORDJES IN DIALECT ANDREAS DE PRYCKER

01 september 2018

02u26 0 Leuven De stad Leuven heeft beslist om in de binnenstad naamborden te plaatsen met daarop de plaatselijke benaming van de straten. Het moet een extra troef zijn voor het toerisme en de handel. Ook Rudiger Vangeel, ondervoorzitter van 'den Akademie van et Leives Dialekt', is in zijn nopjes met de beslissing.

"Een aantal naambordjes van straten waren ofwel verdwenen, ofwel voldeden ze niet aan de spelling. Zoals bijvoorbeeld 'de zeiven ukke'. 'Ukke is het meervoud van hoek. Eerst en vooral bestaat in het leuvens dialect de letter H niet en hoeken wordt in het Nederlands geschreven met één K. Waar men dat gehaald heeft om er twee K's te plaatsen, is mij een raadsel", zegt Vangeel. Of de borden werden verkeerd geplaatst. "Die zaken werden mij ingefluisterd door mijn echtgenote, Lola", vertelt de ondervoorzitter van 'den Akademie van et Leives Dialekt'. Dolores 'Lola' Van Assche, 41ste kandidaat op de lijst van Open Vld, haalde de mosterd bij steden zoals Hasselt, Tongeren en Aalst. "Het aanbrengen van de plaatstelijke benaming van de straten in de binnenstad kan, naast de huidige benaming uiteraard, een bijkomende troef zijn om het toerisme en uiteindelijk ook de handel een boost te geven", vertelt Van Assche. "Daarna hebben wij met 'den Akademie' een werkgroep opgericht om uit te zoeken of en hoe wij de historische binnenstad konden volhangen met de volkse benaming van de straten. Met een stevig gefundeerd dossier trokken we dan richting schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets" vertelt Vangeel.





Toeristische wandelingen

"Volgens de nieuwe lexicon is er een aantal straten fout geschreven. Wij willen de straten in het centrum hun oorspronkelijke naam teruggeven. Die bordjes gaan andere letters en een andere letterkleur krijgen. Er zal ook het logo van de stad Leuven én het logo van 'den Akademie' op verschijnen", geeft Robbeets nog mee. "Het zou een stap in de goede richting zijn als de naamplaatjes gevolgd worden op toeristische folders aan de toeristische dienst", meent Van Assche. En dat behoort zeker tot de mogelijkheden.





"Er zijn heel wat mogelijkheden om wandelingen langs verschillende historische trajecten te doen. Daar kunnen wij zeker een toeristische troef van maken, aangezien Leuven erg veel bijzondere namen heeft die veel vertellen over het verleden", stelt Robbeets. Volgens Vangeel zullen er niet minder dan 550 naamborden geplaatst worden.





"Het eerste bord zou geplaatst worden op de hoek van de Naamsestraat en de Grote Markt. En dit in de aanwezigheid van de burgemeester en het schepencollege", besluit Vangeel.