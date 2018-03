Zeepdief loopt tegen de lamp 16 maart 2018

De uitbater van supermarkt Spar in de Diestsestraat in Leuven zag dinsdag dat een man een stuk zeep wilde stelen. De twintiger bekende meteen. Toen de winkelier de politie er wilde bijhalen, verstopte de verdachte een breekmes en een kniptang. Hij bleek uiteindelijk nog veel meer spullen op zak te hebben die gestolen leken te zijn in verschillende winkels. Het ging onder meer over twee flessen whisky, jassen, een jeansbroek en een smartphone. Dezelfde verdachte werd ook herkend op camerabeelden van diefstallen in Inno en De Witte Duif op zaterdag 10 maart.





De twintiger die gekend is onder verschillende aliassen en geen gekende woonst in België heeft, werd op woensdag 14 maart voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. Zij plaatste hem onder aanhoudingsmandaat onder verdenking van winkeldiefstallen. De lokale recherche van politie Leuven voert het onderzoek. (ADPW)