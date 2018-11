Ze zouden samen 100 worden in hun appartementje in Sint-Maartensdal Vlaanderens bekendste tweeling Jeanne en Marcella voor altijd uit elkaar Kim Aerts

26 november 2018

08u45 0 Leuven Jeanne Schollaert (95), de helft van ’s lands bekendste tweeling, is overleden. Ze maakte een val in haar appartement en overleed aan complicaties. Ze woonde 45 jaar in Sint-Maartensdal, waarvan een groot deel samen met haar zus Marcella. De twee kwamen zelden zonder elkaar buiten in hun geliefkoosde Leuven.

9 april vierden ze nog hun 95ste verjaardag. Ze waren samen goed op weg om honderd te worden. “Dan zal er nogal eens gefeest worden in Leuven”, vertelde de eeneiige tweeling vorig jaar in deze krant. Maar Jeanne overleefde donderdag een val in haar appartement niet. Ze overleed aan de complicaties. En zo is het Leuvense straatbeeld een frivool duo armer. Waar Jeanne was, was Marcella. En omgekeerd. Slapen deden ze in hetzelfde bed. In al die jaren leefden ze maar één week gescheiden, toen Jeanne in 2014 haar heup brak. Ze belandde in het ziekenhuis na een uitschuiver op de trap. Volgens de dokter was een revalidatie van zes weken aan zee wenselijk, maar dat was voor Jeanne onbespreekbaar. “Ik kan niet langer dan een week zonder mijn zus.” Na zes dagen stond ze terug thuis.

Nationale bekendheid

De identieke tweeling verwierf begin 2000 plotseling nationale bekendheid toen ze het gezicht waren van een rubriekje in het VTM-programma ‘Hart Van Vlaanderen’. Het leven in de spotlights ging hen goed af. Als ze geen winkel openden of een voetbalwedstrijd aftrapten, stonden ze in een dancing foto’s uit te delen.

Jeanne en Marcella, geboren in Anderlecht, woonden 72 jaar in Leuven waarvan meer dan 40 jaar in Sint-Maartensdal en zijn kapsters van opleiding. Hun ouders hadden nog een café op de Vismarkt. Jeanne trouwde in 1947 met een beroepsmilitair maar dat huwelijk hield geen stand. Toen haar man stierf in 1999 ging ze opnieuw samenhokken met Marcella. Ruzie maken deden ze zelden. “Waarom ook? We hebben alleen nog elkaar. Van de rest van onze familie blijft er bijna niemand over.”

Wijn en champagne

De dames hadden ook zo hun gewoontes thuis. Elke dag wijn bij het eten en geen namiddag zonder champagne. En dat mocht wat kosten bij de zussen Schollaert. “Je moet voor kwaliteit gaan als je wil profiteren van het positieve effect van wijn. Een goeie Côte du Rhône uit Frankrijk, dat is toch nog altijd beter dan al die wijnen uit Chili of waar dan ook? Qua champagne komen hier maar twee merken binnen: Moët of Veuve Clicquot. Daar betaal je al snel 1.400 frank voor (35 euro, red.) maar dat trekken we ons niet aan. Onze ouders hebben ons geleerd om te genieten van het leven en er is verder toch niemand aan wie we ons geld zouden achterlaten als we er niet meer zijn.”

Tot voor kort probeerden ze elke dag nog op wandel te gaan in Leuven. Maar ook Marcella maakte eind vorig jaar een tuimeling in haar appartement. Sinds kort verblijft ze in een rusthuis. Ze was er donderdag dan ook gelukkig niet bij toen het noodlot toesloeg.

Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is aangedaan. “Jeanne en Marcella horen bij Leuven. Je kwam ze altijd tegen op de markt. Altijd opgewekt en opvallend gekleed. Ik ken ze al jaren. We hebben een innige band. Met hun 95ste verjaardag ben ik hen nog bloemen gaan brengen. En ze hebben mij recent nog gesteund met mijn verkiezingscampagne. Het waren mijn beste ambassadeurs. Maar nu is het vooral belangrijk dat we Marcella goed omringen.“ De stad bekijkt nog hoe ze haar medeleven gaat betuigen. De uitvaart zal in intieme kring plaatsvinden.