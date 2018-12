Zakkenroller betrapt door winkelbediende ADPW

30 december 2018

Dankzij een alerte winkelbediende kon vrijdagnamiddag voorkomen worden dat een 51-jarige dame uit Landen slachtoffer werd van een zakkenroller. De vrouw keek rond in de kringwinkel in de Diestsestraat, toen een onbekende man onopgemerkt haar portefeuille uit haar tas haalde. De winkelverantwoordelijke had dat echter opgemerkt en verwittigde het slachtoffer. De dader had door dat hij betrapt was en gaf de portefeuille terug aan het slachtoffer met de mededeling dat deze uit haar tas gevallen was.